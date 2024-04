Φέρντιναντ: «Ο Τζουντ είναι αυτός που θέλεις να φέρει η κόρη σου στο σπίτι» (vid)

Ο Φέρντιναντ περιέγραψε αστειευόμενος τον Τζουντ Μπέλινγκχαμ ως κάποιον που «θέλεις να φέρει η κόρη σου στο σπίτι» αφού ο Άγγλος σταρ έδωσε μια συγκροτημένη συνέντευξη στον απόηχο της νίκης της Ρεάλ στη διαδικασία των πέναλτι επί της Σίτι.

Ο Τζουντ Μπέλινγκχαμ ήταν εύστοχος από το σημείο του πέναλτι στην ψυχοφθόρα διαδικασία που έκρινε τελικά την πρόκριση στα ημιτελικά του Champions League.

Η Σίτι, η οποία διεκδικούσε ένα δεύτερο Τρεμπλ σε δύο διαδοχικές σεζόν, δεν κατάφερα να ξεπεράσει το εμπόδιο της «βασίλισσας» Ρεάλ, με τους Ματέο Κόβατσιτς και Μπερνάρντο Σίλβα να χάνουν τα καθοριστικά τους πέναλτι στο «Έτιχαντ».

Ο Μπέλινγκχαμ μίλησε στο TNT Sports μετά τον αγώνα, εντυπωσιάζοντας την τριάδα των παρουσιαστών με την ωριμότητά του. Ενώ ο Άγγλος μέσος απάντησε ήρεμα σε μια δύσκολη ερώτηση σχετικά με την πίεση και τις προσδοκίες γύρω από τη Ρεάλ Μαδρίτης, ο Φέρντιναντ διέκοψε και είπε: «Πώς απαντά σε αυτές τις ερωτήσεις τόσο εύγλωττα; Πες μου, πόσο χρονών είσαι αδερφέ;».

Αφού γέλασε με το σχόλιο του θρύλου της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, ο Μπέλινγκχαμ συνέχισε: «Νομίζω ότι πρέπει να το δεις περισσότερο ως ευθύνη παρά ως πίεση. Αν θέλεις να έρθεις σε έναν σύλλογο όπως η Ρεάλ Μαδρίτης, τότε πρέπει να είσαι πρόθυμος να δεχτείς κριτική, να είσαι κάτω από αυτόν τον έλεγχο και κάτω από αυτό το προσκήνιο. Ο σύλλογος κάνει εξαιρετική δουλειά και αν δεν πιστεύει ότι είσαι έτοιμος θα σε διευκολύνει. Αλλά αν είσαι εδώ, τότε μάλλον πιστεύουν ότι μπορείς να το διαχειριστείς»

Αφού ο 20χρονος ολοκλήρωσε τη συνέντευξή του κι επέστρεψε στους πανηγυρισμούς των συμπαικτών του, ο Φέρντιναντ αστειεύτηκε λέγοντας: «Είναι ο τύπος του ανθρώπου που θες η κόρη σου να φέρει στο σπίτι».

“If your daughter is going to bring someone home… that’s what you want them to come with”



What a guy @BellinghamJude 👏🏽 pic.twitter.com/plefWJJmaT