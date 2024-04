Ο Ρόδρι δήλωσε ότι η Μάντσεστερ Σίτι ήταν εκείνη που άξιζε να περάσει στα ημιτελικά του Champions League.

Φανερά απογοητευμένος από την εξέλιξη της αναμέτρησης με τη Ρεάλ Μαδρίτης, ο Ρόδρι σχολίασε τη «μονομαχία» της Μάντσεστερ Σίτι με τη «βασίλισσα» τονίζοντας πως: «Για να είμαι ειλικρινής, σήμερα είδα μόνο μία ομάδα».

Ο Ισπανός είναι βασικό στέλεχος της μεσαίας γραμμής των «Πολιτών» πέταξε «καρφί» για την προσέγγιση των Μαδριλένων στο παιχνίδι του «Έτιχαντ» όπου επέλεξαν να αμυνθούν μαζικά και να στοχεύσουν σε αντεπιθέσεις, επιλογή που αποδείχθηκε καθοριστική για την υπόθεση πρόκριση.

Μιλώντας στα μέσα ενημέρωσης μετά τον αγώνα στο Μάντσεστερ, ο μαέστρος της μεσαίας γραμμής των γηπεδούχων τόνισε: «Δεν έχουμε τίποτα να μετανιώσουμε, αυτό είναι το ποδόσφαιρο μερικές φορές. Δείχνει τη δυσκολία της διοργάνωσης. Δείχνει πόσο δύσκολο είναι να κερδίσουμε, αυτό που κάναμε την περασμένη σεζόν. Αύριο πρέπει να ξυπνήσουμε, να σηκωθούμε, γιατί έχουμε πάρα πολλά στη συνέχεια. Για να είμαι ειλικρινής, σήμερα είδα μόνο μία ομάδα. Αμύνθηκαν και ήξεραν να υποφέρουν και ξέρουμε πόσο σκληρή είναι η Ρεάλ Μαδρίτης. Αλλά, κατά τη γνώμη μου, εμείς έπρεπε να περάσουμε, κρίνοντας από τις ευκαιρίες και από όλα. Είναι το κόλπο του ανταγωνισμού. Ξέρουν να παίζουν, συγχαρητήρια σε αυτούς».

🎙️ Rodri: “To be honest, today I only saw one team.” 🧂



🎥 @HaytersTV pic.twitter.com/FzhDsCQhjR