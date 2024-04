Ο Αντόνιο Ρούντιγκερ «πιάστηκε» να δείχνει επίμονα με το δάχτυλό του στον Λούνιν την πλευρά που θα εκτελούσε το πέναλτι ο άλλοτε συμπαίκτης του στην Τσέλσι, Ματέο Κόβατσιτς.

Με ήρωα τον Αντρέι Λούνιν και μοιραίους τους Μπερνάρντο Σίλβα και Ματέο Κόβατσιτς, η Ρεάλ απέκλεισε την κάτοχο Σίτι μέσα στο Μάντσεστερ με 4-3 στα πέναλτι (κ.δ. και παράταση 1-1) και πήρε την πρόκριση στα ημιτελικά του Champions League, όπου θα αντιμετωπίσει την Μπάγερν Μονάχου.

Βίντεο που έχει γίνει viral στα social media δείχνει τον Αντόνιο Ρούντιγκερ όπως περιμένει με αγωνία την εξέλιξη της διαδικασίας των πέναλτι, να υποδεικνύει με το δάχτυλό του στον Αντρέι Λούνιν την πλευρά στην οποία θα εκτελέσει ο Ματέο Κόβατσιτς και δε λάθεψε ο Γερμανός αμυντικός, βοηθώντας έτσι τον κίπερ της «βασίλισσας» να αποκρούσει μια πολύ καθοριστική εκτέλεση. Ο Κροάτης μέσος και ο στόπερ της Ρεάλ συνυπήρξαν στην Τσέλσι από το 2019 ως το 2022.

Δείτε το χαρακτηριστικό βίντεο:

My highlights for tonight all in one video

1)Bernardo awful penalty

2) Rudiger pointing to lunin where kovacic will place his pk pic.twitter.com/mebLDPmYtj