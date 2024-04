Ο προπονητής της Ντόρτμουντ Έντιν Τέρζιτς τελειώνει τη συνέντευξή του με τον Ντελ Πιέρο σε ρόλο ρεπόρτερ, κι επέστρεψε λίγο μετά για να τού ζητήσει μια σέλφι!

Μετά τη λήξη του εκτός έδρας αγώνα της Μπορούσια Ντόρτμουντ με την Ατλέτικο Μαδρίτης (2-1) στο «Μετροπολιτάνο», ο τεχνικός των Βεστφάλων Έντιν Τέρζιτς έκανε δηλώσεις στον Ιταλό θρύλο Αλεσάντρο Ντελ Πιέρο ο οποίος εκτελεί χρέη ρεπόρτερ για το CBS, κι αφότου ολοκλήρωσε τις τοποθετήσεις του, αποχώρησε από το σημείο για λίγα δευτερόλεπτα κι επέστρεψε με το κινητό του τηλέφωνο ζητώντας να βγάλουν μια selfie!

Δείτε το βίντεο:

Edin Terzić went from manager mode to fan mode real quick 🤳



The @delpieroale effect 👏 pic.twitter.com/QF4Q52q0JY