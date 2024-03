Ο Τσάβι δεν ξέχασε τους επικριτές που, όπως λέει, αποκαλούσαν τη Μπαρτσελόνα «αστείο» του Champions League, σε δηλώσεις του μετά την πρόκριση στα προημιτελικά της διοργάνωσης για πρώτη φορά από το 2020.

Ο Φερμίν Λόπεθ, ο Ζοάο Κανσέλο και ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι ήταν όλοι εύστοχοι στο Ολυμπιακό Στάδιο την Τρίτη, με την Μπαρτσελόνα να επικρατεί με 3-1 της Νάπολι, σφραγίζοντας τη θέση της στα προημιτελικά του Champions League.

Αυτή η επιτυχία αντιπροσωπεύει σημαντική πρόοδο σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την Μπάρτσα, η οποία δεν κατάφερε να προκριθεί από τη φάση των ομίλων σε κάθε μία από τις δύο τελευταίες σεζόν και έχασε από την Παρί Σεν Ζερμέν στη φάση των 16 το 2020/21.

«Είπα ότι θα κάνουμε ένα βήμα μπροστά με την απόφασή μου να αποχωρήσω το καλοκαίρι», είπε ο Τσάβι, ο οποίος νωρίτερα φέτος ανακοίνωσε ότι θα παραιτηθεί στο τέλος της σεζόν. «Ο κόσμος δεν με πίστευε. [είπαν] ότι θα έχανα τα αποδυτήρια. Δεχθήκαμε άδικη κριτική. Υπήρξε υπερβολική πίεση στους παίκτες: τελεσίγραφα, παιχνίδια ζωής ή θανάτου. Διάβασα μάλιστα ότι ήμασταν ο... κλόουν του Champions League. Και τώρα τι;»

Η ανακοίνωση του Τσάβι ήρθε μετά την κακή πορεία της Μπάρτσα στη La Liga και τον αποκλεισμό από το ισπανικό Supercopa και το Copa del Rey τον Ιανουάριο. Ωστόσο οι «Μπλαουγκράνα» έχουν ακόμα την ευκαιρία να φτάσουν ως το τέλος της διαδρομής στο Champions League και ο Τσάβι ισχυρίζεται ότι η ομάδα του είναι σε καλύτερη φόρμα από ό,τι όταν κέρδισε τον πρώτο τίτλο της LaLiga από το 2019 την περασμένη σεζόν.

«Παίζουμε καλύτερα από πέρυσι», πρόσθεσε αφού η Μπάρτσα αύξησε το αήττητο της σε όλες τις διοργανώσεις σε εννέα αγώνες. «Καταλαβαίνουμε ορισμένα πράγματα καλύτερα. Παρά τα αποτελέσματα, αυτό που κάνει αυτή η ομάδα αξίζει πολλά εύσημα. Είναι μια στιγμή να είμαστε περήφανοι και να εκτιμάμε αυτό που έχουμε κάνει. «Είμαι πραγματικά χαρούμενος. Ήταν μια ολοκληρωμένη εμφάνιση απόψε απέναντι στην πρωταθλήτρια Ιταλίας, μια από τις καλύτερες εμφανίσεις της σεζόν. Η ομάδα έδωσε τα πάντα και κυριαρχήσαμε σε μεγάλα κομμάτια του παιχνιδιού. Δείξαμε ότι είμαστε έτοιμοι να αγωνιστούμε ξανά στην Ευρώπη και είμαστε πάλι ανάμεσα στις οκτώ καλύτερες ομάδες της ηπείρου. Είμαι πραγματικά περήφανος για τους παίκτες, τους νέους, τους βετεράνους, όλους».

Η Μπάρτσα θα περιμένει τώρα την κλήρωση της Παρασκευής για να δει ποιον θα συναντήσει στους τελευταίους οκτώ, με τις Ρεάλ Μαδρίτης, Μάντσεστερ Σίτι, Άρσεναλ, Παρί Σεν Ζερμέν και Μπάγερν Μονάχου να έχουν ήδη περάσει και να εκρεμμεί ο νικητής στα ζευγάρια Ίντερ - Ατλέτικο Μαδρίτης και η Μπορούσια Ντόρτμουντ - PSV. «Κάθε πιθανός αντίπαλος είναι δύσκολος», είπε ο Τσάβι. «Όπως είπα, είναι μια μέρα για να απολαμβάνουμε το να είσαι οπαδός της Μπάρτσα. Πρέπει να θυμόμαστε από πού προερχόμαστε. Μετά από δύο χρόνια που πέφτουμε στο Europa League, είμαστε τώρα πίσω στους προημιτελικούς του Champions League»

Xavi: "I told the players to stay calm, nobody was going to die today. The press were saying we were the buffoons in the Champions League, unfair criticism from journalists. Was that necessary? Are we still the buffoons?" pic.twitter.com/OeYoNVKGK6