Λουίς Ενρίκε για την σχέση του με τον Μπαπέ: «Αυτό που πουλάει είναι να πετάς σκ@τ@ και να προκαλείς προβλήματα»

Ο προπονητής της Παρί Σεν Ζερμέν, Λουίς Ενρίκε, επιβεβαίωσε ότι ο Κιλιάν Μπαπέ δεν θα βρίσκεται στην Παρί την επόμενη σεζόν και μίλησε με σαφή εκνευρισμό για τα όσα λέγονται για τη μεταξύ τους σχέση.

Ο Λουίς Ενρίκε, χαρούμενος και ικανοποιημένος μετά τη νίκη και την πρόκριση της Παρί Σεν Ζερμέν στα προημιτελικά του Champions League ανέλυσε τη νίκη της ομάδας του επί της Ρεάλ Σοσιεδάδ τόσο στα μικρόφωνα του Movistar όσο και αργότερα στην αίθουσα Τύπου. Φυσικά οι ερωτήσεις για τον Κιλιάν Μπαπέ είχαν την τιμητική τους.

Μετά τη λήξη του ματς ο έμπειρος τεχνικός μίλησε ανοιχτά στην κάμερα για τη φυγή του Γάλλου σταρ: «Προφανώς το άμεσο μέλλον του Κιλιάν Μπαπέ δεν θα είναι εδώ, οπότε θα πρέπει να δοκιμάσουμε την τακτική με άλλους παίκτες».

