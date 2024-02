Η UEFA ανακοίνωσε αναλυτικά τα ποσά που θα μοιράσει στις ομάδες για τις τρεις διοργανώσεις της μέχρι και το 2027.

Η Εκτελεστική Επιτροπή της UEFA στη σύσκεψή της στο Παρίσι ενέκρινε το σύστημα διανομής των εσόδων για τις τρεις διασυλλογικές ευρωπαϊκές διοργανώσεις από το 2024 μέχρι και το 2027. Όπως ανακοίνωσε, ετησίως αναμένεται να δίνει 4.4 δισεκατομμύρια ευρώ.

Το 10% του ποσού θα μοιράζεται ως «αλληλεγγύη» σε ομάδες που δεν συμμετέχουν στην κύρια φάση των διοργανώσεων. Το 7% θα πηγαίνει στις ομάδες που δεν συμμετέχουν στην Ευρώπη (308 εκατομμύρια ευρώ) και το 3% (132 εκατομμύρια ευρώ) θα καταλήγει στους συλλόγους που φτάνουν μέχρι τα προκριματικά.

Επιπλέον, θα δεσμεύεται ένα ποσό ύψους 25 εκατομμυρίων ευρώ για το Champions League γυναικών και το UEFA Youth League. Το «καθαρό» ποσό (3.317 δισ. ευρώ) που θα υπάρξει από τη μείωση των παραπάνω εξόδων θα κατανέμεται κατά ποσοστό 93,5% στις ομάδες και κατά 6,5 στην UEFA.

Από το χρηματικό ποσό τα 2.467 δισεκατομμύρια ευρώ (74.38%) θα δοθούν στις ομάδες που συμμετέχουν στο Champions League και το Super Cup, τα 565 εκατ. ευρώ (17.02%) θα μοιραστούν στις ομάδες που συμμετέχον στο Europa League και τα 285 εκατ. (8.6%) στο Conference League. Τα εν λόγω ποσοστά στις διοργανώσεις διατηρήθηκαν ίδια με το προηγούμενο σύστημα που ίσχυε για τις σεζόν 2021/24.

Τα συγκεκριμένα έσοδα αναμένονται να είναι μειωμένα σε ποσοστό σε σχέση με την προηγούμενη τριετία. Η ευρωπαϊκή ομσοπονδία ποδοσφαίρου ξεκαθάρισε ότι στο προσεχές διάστημα θα δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες μέσω εγκυκλίου για τα σύστημα διανομής των εσόδων.

🏆 How do we make sure the success of our club competitions benefits European football?



🤝 Our solidarity payments ensure club competition revenue also reaches non-participating clubs and supports the #UWCL and #UYL: ⬇️