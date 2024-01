Όταν φεύγει ο Κλοπ, η Μπαρτσελόνα παίρνει το Champions League!

Ο Γιούργκεν Κλοπ ανακοίνωσε πως το καλοκαίρι θα αποχωρήσει από τον πάγκο της Λίβερπουλ και στην Μπαρτσελόνα έχουν λόγο να χαμογελούν, αφού όποτε συμβαίνει αυτό φτάνουν στην κορυφή της Ευρώπης!

Οιωνός... Champions League φαίνεται πως είναι η επικείμενη αποχώρηση του Γιούργκεν Κλοπ από τον πάγκο της Λίβερπουλ για την Μπαρτσελόνα. Ο Γερμανός κόουτς που προ ημερών ανακοίνωσε το «φινάλε» του από την ομάδα του Μέρσεϊσαϊντ φαίνεται πως φέρνει γούρι στους Καταλανούς.

Πιο συγκεκριμένα, το 2009, ο Κλοπ αποχώρησε από τον πάγκο της Μάιντς, με προορισμό εκείνον της Μπορούσια Ντόρτμουντ. Στις 27 Μαϊου εκείνης της σεζόν, η Μπαρτσελόνα του Πεπ Γκουαρδιόλα κέρδισε με 2-0 τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (Μέσι και Ετό τα γκολ) για να «ράψει» -τότε- το 5ο αστέρι στη φανέλα της.

Έξι χρόνια μετά, το 2015, ο «Normal One» άφησε την Μπορούσια Ντόρτμουντ ύστερα από μια επιτυχημένη θητεία με 2 πρωταθλήματα, ισάριθμα Σούπερ Καπ Γερμανίας και ένα Κύπελλο. Ποιος πήρε το Champions League εκείνη τη χρονιά; Μα φυσικά η Μπάρτσα του Λουίς Ενρίκε, με το «θρυλικό» MSN (Μέσι, Σουάρες, Νέϊμαρ), επικρατώντας 3-1 της Γιουβέντους στο Βερολίνο.

