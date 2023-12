Από την ακαδημία, στη δική του λάμψη, ο Μάικα Χάμιλτον έκλεψε τις εντυπώσεις στο Champions League και έζησε μια στιγμή βγαλμένη από τις εφηβικές φαντασιώσεις του.

Πιθανότατα κάποτε έκλεισε τα μάτια του και είδε αυτή τη στιγμή. Ίσως πριν αρκετά χρόνια. Το σημαντικό πάντως ήταν πως κατάφερε να τη ζήσει. Ο Μάικα Χάμιλτον άρπαξε την πένα και έγραψε ο ίδιος το πιο ονειρικό σενάριο για το επαγγελματικό ντεμπούτο με τη Μάντσεστερ Σίτι!

Ο 20χρονος Άγγλος που βρίσκεται στα τμήματα των Σίτιζενς από όταν ήταν εννιά ετών, πήρε φανέλα βασικού και πραγματοποίησε την παρθενική του εμφάνιση με την ομάδα της ζωής του στη νίκη κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα, φροντίζοντας μάλιστα να την καταστήσει ακόμα πιο αξέχαστη. Στο 19ο λεπτό της αναμέτρησης κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα στο Champions League, ο Χάμιλτον με φοβερή προσπάθεια και σουτ σκόραρε το πρώτο τέρμα της... ενήλικης ποδοσφαιρικής του ζωής, γινόμενος μάλιστα ο πέμπτος νεότερος Άγγλος σκόρερ στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση.

5 - Micah Hamilton is the fifth-youngest Englishman to score on his UEFA Champions League debut (20y 30d), and youngest to do so since Marcus Rashford in September 2017 (19y 316). Impression. pic.twitter.com/Ye9GJcpacm