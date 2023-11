Οπαδοί της Λάτσιo και της Σέλτικ «αντάλλαξαν» φωτοβολίδες στις εξέδρες του «Ολίμπικο» της Ρώμης στο πλαίσιο της αναμέτρησης των ομάδων τους για τη φάση των ομίλων του Champions League.

Ξέφυγε η κατάσταση ανάμεσα στους οπαδούς της Λάτσιo και της Σέλτικ στις εξέδρες του «Ολίμπικο». Οι υποστηρικτές των Ρωμαίων πέταξαν φωτοβολίδα προς την πλευρά των φιλοξενούμενων οπαδών πριν τη σέντρα της αναμέτρησης των δυο ομάδων για τη φάση των ομίλων του Champions League, με τους Σκωτσέζους να απαντούν κι αυτοί με φωτοβολίδες.

Οι φίλοι των Κελτών φώναζαν «φασίστες» τους Λατσιάλι και μάλιστα είχαν και μια σημαία με τον Μπενίτο Μουσολίνι που έγραφε «ακολουθήστε τον αρχηγό σας». Δεδομένα η UEFA πρόκειται να τιμωρήσει και τα δυο κλαμπ για τη συμπεριφορά των οπαδών τους.

🎥 More flares thrown into the Celtic end from Lazio fans ahead of kick-off in Rome. pic.twitter.com/QFwtuZwTck