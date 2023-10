Ο ασταμάτητος Μπέλινγκχαμ και το κοινό ρεκόρ με τον Καρεμπέ

Ένα κοινό ρεκόρ στο Champions League κατέχουν από το βράδυ της Τρίτης οι Τζουντ και Κριστιάν Καρεμπέ. Ασταμάτητος και on fire ο Άγγλος χαφ εν όψει «clasico»!

Είναι ασταμάτητος. Είναι ανίκητος. Είναι ο Τζουντ Μπέλινγκχαμ. Ο Άγγλος χαφ έδωσε μια ακόμη παράσταση στην Πορτογαλία, απέναντι στην Μπράγκα. Όπως κάνει από το ξεκίνημα της σεζόν και από το ντεμπούτο του με τη φανέλα της Ρεάλ Μαδρίτης.

Ο 20χρονος μοιάζει να έχει μεταμορφωθεί σε ένα «τέρας». Δείχνει πιο ώριμος, πιο ικανός, πιο αποτελεσματικός. Το πιο σημαντικό, δείχνει να είναι γεννημένος «Galactico», καθώς οι εμφανίσεις του, τα στατιστικά του, οι αριθμοί του και η αύρα που βγάζει σε αυτό το πρώτο του διάστημα στην ισπανική πρωτεύουσα, αποδεικνύουν ότι ο Μπέλινγκχαμ είναι τη δεδομένη στιγμή ένας εκ των κορυφαίων του πλανήτη.

Έντεκα είναι τα γκολ που έχει φτάσει στα τέλη του Οκτώβρη ο Άγγλος μεσοεπιθετικός. Μπορεί το γκολ να μην ήταν το δυνατό του σημείο στο πέρασμα του από την Ντόρτμουντ, ωστόσο ο Μπέλινγκχαμ μοιάζει να έχει «ξεκλειδώσει» ένα νέο στοιχείο στο παιχνίδι του, με το οποίο πηγαίνει σε άλλες εντελώς διαστάσεις.

Σε 12 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, ο 20χρονος, έχει καταφέρει να σκοράρει έντεκα γκολ και να «φτιάξει» άλλα τρία για τους συμπαίκτες του. Πρώτος σκόρερ στην La Liga με 8 γκολ. Πρώτος σκόρερ και στο Champions League, με τρία γκολ.

The running 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Jude Bellingham (20) total at @realmadrid is now:



☑️ 12 games

⚽️ 11 goals

🅰️ 3 assists

🔥 3 goals in 3 UCL games so far

🥇 1st in goals, UCL

🥇 1st in big chances created, UCL

🥇 1st in goals, La Liga



Unstoppable. 🔥 pic.twitter.com/3xvhGdOLAA