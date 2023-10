Η Νιούκαστλ επέστρεψε στ' αστέρια και παρέα με τον κόσμο της στο «St. James' Park», ετοιμάζει ένα φαντασμαγορικό σόου πριν από τη σέντρα με την Παρί Σεν Ζερμέν.

Η Νιούκαστλ επέστρεψε στο Champions League και έπειτα από 20 χρόνια το σεντόνι θα... κουνηθεί ξανά στο «St. James' Park», με τη διοίκηση της να ετοιμάζει ένα φαντασμαγορικό σόου πριν από τη σέντρα με την Παρί Σεν Ζερμέν.

Οι Καρακάξες θα φιλοξενήσουν τους Παριζιάνους στις (4/10) και όπως φαίνεται από τις πρόβες που έχουν ήδη γίνει το lights-show που ετοιμάζεται αναμένεται να κάνει τη... νύχτα-μέρα. Υπενθυμίζουμε πως στην πρεμιέρα της φάσης των ομίλων του Champions League, η ομάδα του Έντι Χάου ήρθε ισόπαλη (0-0) κόντρα στη Μίλαν στο «Σαν Σίρο».

Looks like Newcastle are planning something special for their first home Champions League match in 20 years 🤩



(h/t @Nusc2023) pic.twitter.com/alJYbEiEcz