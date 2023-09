Ο Προβεντέλ σκόραρε για τη Λάτσιο κόντρα στην Ατλέτικο Μαδρίτης, παρόλα αυτά το συγκεκριμένο γκολ δεν ήταν το πρώτο του Ιταλού γκολκίπερ.

Ο πρωταγωνιστής της πρεμιέρας της φάσης των ομίλων του Champions League είναι αναμφίβολα ο Ιβάν Προβεντέλ, ο οποίος με κεφαλιά στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων ισοφάρισε για τη Λάτσιο σε 1-1 απέναντι στην Ατλέτικο Μαδρίτης.

Το συγκεκριμένο γκολ παρόλα αυτά δεν ήταν το πρώτο του Ιταλού τερματοφύλακα, καθώς είχε σκοράρει και το 2020 στο φινάλε της αναμέτρησης ως τερματοφύλακας της Γιούβε Στάμπια, ισοφαρίζοντας την Άσκολι σε 2-2 για τη Serie B.

In #LazioAtleticoMadrid SECONDO GOL IN CARRIERA per Ivan Provedel, dopo quello in Ascoli-Juve Stabia 2-2 di Serie B, 7 febbraio 2020! pic.twitter.com/igRRmg1J8l