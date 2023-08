Αράο: «Πάμε να πετύχουμε τους στόχους μας» (vid)

Ο Γουίλιαν Αράο έστειλε το δικό του μήνυμα στους φίλους του Παναθηναϊκού μιλώντας και πάλι για τίτλους.

Μια ακόμα σημαντική μεταγραφή για τον Παναθηναϊκό ολοκληρώθηκε, με τον Γουίλιαν Αράο να ανακοινώνεται και επίσημα από τους «πράσινους». Ο Βραζιλιάνος αμυντικός μέσος με μήνυμά του στα social του «τριφυλλιού» ανέφερε πως είναι χαρούμενος που θα συνεχίσει την καριέρα του ως το 2025 στον παναθηναϊκό, ενώ επανέλαβε την επιθυμία του για τίτλους.

Ο 31χρονος Βραζιλιάνος ανέφερε και στον δικό του λογαριασμό στο twitter τα εξής: «Ένα καινούριο κεφάλαιο ξεκινάει, ευχαριστώ τον Θεό για την ευκαιρία που δόθηκε να παίξω σε αυτόν τον μεγάλο σύλλογο!

ΠΑΜΕ ΠΑΟ☘️».

hoje começa um novo capítulo, que Deus me abençoe. Vamos @paofc_



today begins a new chapter, God bless me. Let’s go PAO ☘️



Ένα καινούριο κεφάλαιο ξεκινάει, ευχαριστώ τον Θεό για την ευκαιρία που δόθηκε να παίξω σε αυτόν τον μεγάλο σύλλογο!

ΠΑΜΕ ΠΑΟ☘️ pic.twitter.com/kS0Ip1o6Oc