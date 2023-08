Τη Ρεάλ και όχι την Μπάγερν υποστήριξε ο Χάρι Κέιν, στη μεταξύ τους «μονομαχία» στα ημιτελικά του Champions League του 2014 με τον Άγγλο στράικερ να αποθεώνει τους Μερένγκες στο Twitter.

Την υποστήριξή του στη Ρεάλ Μαδρίτης και όχι στην Μπάγερν Μονάχου στα ημιτελικά του Champions League το 2014 είχε δώσει ο Χάρι Κέιν, ο οποίος με μια ανάρτησή του στο Twitter αποθέωνε τους Μερένγκες και αντιθέτως... χλεύαζε τους Βαυαρούς.

Υπενθυμίζουμε πως η Βασίλισσα κατάφερε με άνεση και συνολικό σκορ 5-0 να περάσει στον μεγάλο τελικό της Λισαβόνας, γεγονός που ξεσήκωσε τον Κέιν, ο οποίος έκανε ένα tweet που θα ευχόταν σήμερα να μην υπάρχει λόγω και της μεταγραφής του στην Μπάγερν.



This is like a FIFA game ! 3 and off #next #HalaMadrid