Η Κλάκσβικ έγινε η πρώτη ομάδα από τα Νησιά Φερόε που μπαίνει σε ευρωπαϊκό όμιλο

Η πρόκριση της Κλάκσβικ απέναντι στη Χάκεν, την έκανε την πρώτη ομάδα στην ιστορία από τα Νησιά Φερόε που θα βρεθεί σε ευρωπαϊκό όμιλο.

Το παραμύθι της Κλάκσβικ φαίνεται ότι έχει ακόμα αρκετές σελίδες να γεμίσει καθώς ο σύλλογος από τα Νησιά Φερόε έγραψε ιστορία στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.

Μετά από ένα ματς... θρίλερ κόντρα στη Χάκεν που κρίθηκε στα πέναλτι, ο σύλλογος προκρίθηκε στον 3ο προκριματικό γύρο του Champions League και έτσι εξασφάλισε την παρουσία της σε ευρωπαϊκό όμιλο καθώς στη χειρότερη, θα βρεθεί στην κληρωτίδα για τα γκρουπ του Conference League.

Έτσι αυτόματα, η Κλάκσβικ έγινε η πρώτη ομάδα από τα Νησιά Φερόε που θα αγωνιστεί σε ευρωπαϊκό όμιλο, συνεχίζοντας να καθηλώνει το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.

🇫🇴👏 History for Faroe Islands, history for Klaksvík!



Officially first team from the nation to qualify for the group stage of a European competition.



A town with just a population of 5,032 people. Huge achievement.



They'll play Molde in next round of UCL qualification. pic.twitter.com/PJC3ZCvB4g