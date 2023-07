Η Ράκοβ ισοφαρίστηκε από την Καραμπάγκ με δυο γκολ μέσα σε ισάριθμα λεπτά, όμως με γκολ στο 90+1' νίκησε με 3-2 και πήρε προβάδισμα πρόκρισης στον Γ' προκριματικό γύρο του Champions League. Ασίστ ο Σβάρνας.

Η Ράκοβ πήγε να «αυτοκτονήσει» στην έδρα της κόντρα στην Καραμπάγκ, όμως έσωσε την... παρτίδα στο φινάλε. Οι πρωταθλητές Πολωνίας πήραν προβάδισμα δυο γκολ, οι Αζέροι ισοφάρισαν μέσα σε τέσσερα λεπτά, όμως με γκολ στο 90+1' πήραν τη νίκη με 3-2 και μαζί το προβάδισμα πρόκρισης στον Γ' προκριματικό γύρο του Champions League. Βασικοί και αναντικατάστατοι Γιάννης Παπανικολάου και Στράτος Σβάρνας, ο οποίος μάλιστα έδωσε ασίστ.

📹 Raków 2-0 Qarabağ



It's a goal! Stratos Svarnas sends a long raking pass onto the head of Fabian Piasecki, who makes no mistake from close in and sends the ball into the middle of the goalpic.twitter.com/YeOTy4crqa