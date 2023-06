Φίλος της Μάντσεστερ Σίτι λιποθύμησε στο λεωφορείο που τον πήγαινε στο «Ατατούρκ», για καλή του τύχη βρισκόταν κοντά σε νοσοκομείο όπου και διακομίσθηκε άμεσα.

Στάθηκε τυχερός μέσα στην ατυχία του φίλος της Μάντσεστερ Σίτι!

Ένας φίλος των Πολιτών έχασε τις αισθήσεις του στο λεωφορείο που τον πήγαινε στο γήπεδο του μεγάλου τελικού του Champions League κόντρα στην Ίντερ, ωστόσο για καλή του τύχη κοντά από το λεωφορείο υπήρχε το νοσοκομείο όπου έλαβε τις πρώτες βοήθειες.

Σύμφωνα με τον Ρουμάνο δημοσιογράφο, Εμάνουελ Ρόσου, πρόκειται για έναν μεσήλικα φίλο της αγγλικής ομάδας ο οποίος λιποθύμησε μέσα στο λεωφορείο που τον πήγαινε στο γήπεδο. Κοντά στο συμβάν υπήρχε το νοσοκομείο στο οποίο διακομίστηκε εσπευσμένα και έλαβε τις πρώτες βοήθειες των γιατρών.

Aged City fan fainted on City shuttle bus to the stadium. Fortunately, the bus is just in front of a hospital and he was immediately taken into care. Horror scenes. Hope the man will be fine. #mancity #ıstanbul23 #ChampionsLeagueFinal #ChampionsLeague pic.twitter.com/5PlGNkTJpH