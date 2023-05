Ο Πεπ Γκουαρδιόλα έγινε ο προπονητής που έφτασε γρηγορότερα από κάθε άλλον τις 100 νίκες στην ιστορία του θεσμού.

Η μεγάλη νίκη της Μάντσεστερ Σίτι κόντρα στην Ρεάλ Μαδρίτης με 4-0 το βράδυ της Τετάρτης (17/05) εκτός ότι την βοήθησε να εξασφαλίσει μία θέση στον μεγάλο τελικό του Champions League, βοήθησε και τον Πεπ Γκουαρδιόλα να καταρρίψει ένα ρεκόρ και να το πάρει από τον αντίπαλό του στην χθεσινή βραδιά Κάρλο Αντσελότι.

Ο Καταλανός τεχνικός με τη νίκη αυτή έφτασε τις 100 στην ιστορία της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης σε 160 παιχνίδια (62,5% ποσοστό νικών) κι έγινε ο μοναδικός που πετυχαίνει κάτι τέτοιο τόσο γρήογρα. Για του λόγου το αληθές, ο κάτοχος του ρεκόρ αυτού Κάρλο Αντσελότι, χρειάστηκε 180 παιχνίδια για να φτάσει αυτό τον αριθμό νικών, δηλαδή 20 παραπάνω από τον τεχνικό της Μάντσεστερ Σίτι.

Fewest games needed to reach 100 Champions League wins:



◉ 160 - Pep Guardiola

◎ 180 - Carlo Ancelotti

◎ 184 - Sir Alex Ferguson



All eyes on that third #UCL trophy.🏆 pic.twitter.com/nr6zYXYcE4 May 17, 2023

Μ' αυτές τις 100 νίκες, ο προπονητής των «πολιτών» βρίσκεται στην τρίτη θέση του πίνακα με τους τεχνικούς με τις περισσότερες νίκες στην ιστορία της διοργάνωσης, πίσω μόνο από τον Αντσελότι που έχει 107 και τον Φέργκιουσον που έχει 102.

100 - Pep Guardiola has become the third manager to win 100 #UCL matches, after Carlo Ancelotti (107) and Alex Ferguson (102). Centurion. — OptaJoe (@OptaJoe) May 17, 2023

Παράλληλα, ο Γκουαρδιόλα έγινε ο πρώτος προπονητής στην ιστορία του θεσμού που αποκλείει την Ρεάλ Μαδρίτης από την διοργάνωση σε τρεις διαφορετικές σεζόν.