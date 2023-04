Ντρογκμπά για Τσέλσι: «Δεν αναγνωρίζω πλέον την ομάδα μου»

Ο θρύλος της Τσέλσι Ντιντιέ Ντρογκμπά λέει ότι «δεν αναγνωρίζει πλέον» τον σύλλογο στον οποίο αγωνιζόταν, κάνοντας μια σκληρή αξιολόγηση της σημερινής κατάστασης του κλαμπ.

Ο Αμερικανός ιδιοκτήτης της Τσέλσι, Τοντ Μπόελι, ξόδεψε πάνω από 500 εκατομμύρια λίρες το καλοκαίρι και τον Ιανουάριο, σε μια σειρά από νέες μεταγραφές, άλλαξε τρεις προπονητές, μα ουδένας κατάφερε να προκαλέσει την πολυπόθητη αναγέννηση. Η ομάδα του Φρανκ Λάμπαρντ, βρίσκεται στην 11η θέση της βαθμολογίας της Premier League και εκτός Champions League.

Ο Ντιντιέ Ντρογκμπά μεγάλη δόξα του συλλόγου, μίλησε με σκληρά λόγια για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται η ομάδα, στο γαλλικό τηλεοπτικό κανάλι Canal+. Είπε χαρακτηριστικά: «Γνώρισα αυτόν τον σύλλογο με μια ορισμένη κλάση κατά την εποχή του Αμπράμοβιτς, αλλά σήμερα βλέπω ότι λείπει. Είναι πολύ δύσκολο για μένα να καταλάβω πώς ξεφορτώθηκαν ορισμένους ανθρώπους. Θα πρέπει να επιστρέψουν στις αρχές και τις αξίες που είχαν. Δεν αναγνωρίζω πλέον τον σύλλογό μου».

Didier Drogba : “I knew this club with a certain class during the Abramovich era, but today I find it lacking. It’s very hard for me to see how they got rid of certain people..."



“They should go back to the principles and values they had.



