Γκουαρδιόλα: «Θέλω το Champions League αλλά δεν είναι εύκολο, ο Τζόρνταν κέρδισε 6 τίτλους NBA σε 16 χρόνια»

Ο Πεπ Γκουαρδιόλα στις δηλώσεις του στη συνέντευξη Τύπου ενόψει του πρώτου ματς με την Μπάγερν Μονάχου αναφέρθηκε στον στόχο του Champions League και συνέκρινε τον εαυτό του με τον... Μάικλ Τζόρνταν.

Η Μάντσεστερ Σίτι για έκτη διαδοχική σεζόν βρίσκεται στα προημιτελικά του Champions League για έκτη διαδοχική σεζόν και πλέον καλείται να αντιμετωπίσει την πρώην ομάδα του Πεπ Γκουαρδιόλα, Μπάγερν Μονάχου. Ο Καταλανός τεχνικός στη συνέντευξη Τύπου ενόψει του πρώτου ματς με τους Βαυαρούς αναφέρθηκε στην επιθυμία του να κατακτήσει το τρόπαιο, τόνισε πως αυτό μόνο εύκολο δεν είναι και έκανε τη σύγκριση του με τους Τζακ Νικλάους και Μάικλ Τζόρνταν.

⛳ How many majors did Jack Nicklaus win?

🏀 How many NBA titles did Michael Jordan win?



Pep Guardiola on Man City's quest for a Champions League trophy 🏆 pic.twitter.com/R6AGNL2HLp