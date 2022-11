Η Μπάγερν Μονάχου δεν βρήκε αντίσταση ούτε απέναντι σε Ίντερ και Μπαρτσελόνα, τις νίκησε αμφότερες χωρίς να δεχθεί γκολ εντός-εκτός έδρας και έγινε η μοναδική ομάδα στην ιστορία του Champions League που πετυχαίνει το απόλυτο στον όμιλο για τρίτη φορά.

Από την ημέρα της κλήρωσης, όλοι έκαναν λόγο πως ο τρίτος όμιλος είναι ο «όμιλος του θανάτου». Και δεν είχαν άδικο, αφού μιλούσαμε για τρεις ομάδες με συνολικά 14 κατακτήσεις στο ενεργητικό τους. Εκτός, όμως, του ότι οι δύο πρώτες θέσεις κρίθηκαν από την 5η αγωνιστική και η Μπαρτσελόνα ήταν αυτή που έχασε το «τρένο» της πρόκρισης, η Μπάγερν απέδειξε πως δεν ήταν τόσο αμφίρροπος όσο θα περίμενε κανείς.

Οι Βαυαροί ολοκλήρωσαν τη φάση των ομίλων με το 6/6, νίκησαν για δεύτερη φορά την Ίντερ (2-0), κράτησαν καθαρό παθητικό σε τέσσερα ματς απέναντι στους Νερατζούρι και τους Μπλαουγκράνα (δέχθηκαν μόλις δύο γκολ από την Πλζεν) και έγραψαν ιστορία.

Αυτή ήταν η τρίτη φορά που το πετυχαίνει και μάλιστα στις τελευταίες τέσσερις σεζόν (2019/20, 2021/22 οι προηγούμενες), γεγονός που αποτελεί all-time ρεκόρ, αφού μέχρι πρότινος συγκατοικούσε στην κορυφή με τη Ρεάλ Μαδρίτης που το είχε πετύχει επίσης δύο φορές.

▪️ 2019-20

▪️ 2021-22

▪️ 2022-23



