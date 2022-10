Λαπόρτα μετά τον αποκλεισμό της Μπάρτσα: «Προχωράμε μπροστά»

Σύνθημα ανασυγκρότησης έδωσε ο Τζουάν Λαπόρτα με την βαριά ήττα της Μπαρτσελόνα από τη Μπάγερν και τον αποκλεισμό της από τους ομίλους του Champions League.

Βαρύ είναι το κλίμα στη Μπαρτσελόνα μετά τον αποκλεισμό της από τη συνέχεια του Champions League, τον οποίο μάλιστα ακολούθησε ακόμα μια ήττα από τη Μπάγερν που άλωσε το «Καμπ Νόου» με 3-0.

Από την πλευρά του πάντως ο πρόεδρος των Καταλανών, Τζουάν Λαπόρτα, θέλησε να δώσει ένα αισιόδοξο μήνυμα τονίζοντας πως άπαντες στον σύλλογο οφείλουν να κοιτάξουν μπροστά.

«Πρέπει να προχωρήσουμε μπροστά. Ξέραμε ότι σε αυτή τη διαδικασία ανοικοδόμησης της ομάδας θα υπήρχαν σκαμπανεβάσματα. Το μήνυμα στους οπαδούς είναι να προχωρήσουμε. Ο Τσάβι έβαλε νεαρούς παίκτες να παίξουν ώστε να βελτιωθούν και να ωριμάσουν» ήταν τα λόγια του.

Barcelona president Laporta: “We’ve to look forward. We knew that in this process of rebuilding the team there would be ups and downs”. 🔵🔴 #FCB



“The message to the fans is let's look forward. Xavi also made youngsters play so that they can grow”. pic.twitter.com/NPO99Q9W1z