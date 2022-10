Ο Φούτρε ζήτησε από τον Μέσι αυτόγραφο πάνω σε φανέλα της Ατλέτικο (vid)

Ο θρυλικός Πάουλο Φούτρε βρέθηκε στο Μπενφίκα - Παρί Σεν Ζερμέν (1-1) και κρατώντας μια φανέλα της... Ατλέτικο Μαδρίτης ζήτησε αυτόγραφο από τον Λιονέλ Μέσι.

Ο άλλοτε παίκτης της Ατλέτικο Μαδρίτης, που φόρεσε μεταξύ άλλων και τη φανέλα της Μπενφίκα, ο διεθνής Πορτογάλος επιθετικός Πάουλο Φούτρε, έδωσε το παρών στο «Ντα Λουζ» για την αναμέτρηση κόντρα στην Παρί Σεν Ζερμέν.

Μετά το τέλος του αγώνα πλησίασε τον Λιονέλ Μέσι για να του ζητήσει να υπογράψει πάνω στη φανέλα της αγαπημένης του Ατλέτικο, παραδεχόμενος πως είναι μόλις το δεύτερο που έχει ζητήσει στη ζωή του. Το πρώτο ήταν από έναν ακόμα Αργεντινό, τον τεράστιο Ντιέγκο Μαραντόνα, τους μόνους όπως είπε αριστεροπόδαρους που ήταν καλύτεροι από εκείνον.

«Πέρα από τη σεμνότητα, έχω δει μόνο δύο αριστερά πόδια που φαινόταν πολύ καλύτερα από εμένα. Κι οι δύο Αργεντινοί. Ο Ντιέγκο Μαραντόνα ήταν ο μόνος παίκτης που είχα ζητήσει αυτόγραφο για μένα. Σήμερα ζήτησα από τον Λιονέλ Μέσι, τον δεύτερο», έγραψε.

Modestia aparte, solo he visto dos zurdos que me parecieran mucho mejores que yo. Los dos argentinos.



Diego Maradona fue el único jugador a la que le pedí un autógrafo para mi, cuando compartimos equipo en la Selección del Mundo en 87.



Hoy he pedido el segundo a Leo Messi. pic.twitter.com/4MrtIsq84N