Η ομάδα του Τσάβι σημείωσε αρνητικό ρεκόρ δυστοκίας στην εκτός έδρας αναμέτρηση με την Ίντερ, αφού για πρώτη φορά στην ευρωπαϊκή ιστορία της δεν κατάφερε να βρει δίχτυα σε τρίτο συνεχόμενο εκτός έδρας παιχνίδι.

Η Μπαρτσελόνα υπέστη τη δεύτερη συνεχόμενη ήττα της για τον τρίτο όμιλο του Champions League, φεύγοντας με άδεια χέρια από το Μιλάνο μετά την ήττα με 1-0 από την Ίντερ. Το συγκεκριμένο ματς ήταν μάλιστα το τρίτο συνεχόμενο εκτός έδρας στη διοργάνωση που η επίθεση των «μπλαουγκράνα» μένει στο «0», κάτι που αποτελεί αρνητικό ρεκόρ στην ιστορία της.

Ταυτόχρονα, η ομάδα του Τσάβι επιχείρησε 50 συνολικά σέντρες και 35 σε κανονική ροή αγώνα, με αμφότερες τις επιδόσεις να αποτελούν ρεκόρ για την Μπάρτσα υπό τις οδηγίες του Καταλανού τεχνικού.