Υψώνοντας τα χέρια του προς την εξέδρα των φιλοξενούμενων στο «Ντιέγκο Μαραντόνα», ο Γιούργκεν Κλοπ απολογήθηκε προς τους οπαδούς της Λίβερπουλ μετά το 4-1 από τη Νάπολι. «Έπρεπε να το κάνω, ξέρω πόσα κάνουν για τον σύλλογο».

Ο Γερμανός τεχνικός απογοητεύτηκε με όσα είδε από τους παίκτες του στον αγωνιστικό χώρο, έφτασε να χαμογελάει αμήχανα και νευρικά με όσα παρακολουθούσε και κατάλαβε πόσο δύσκολη ήταν η νύχτα στη Νάπολη με τον τρόπο που η ομάδα του Σπαλέτι διέλυσε τους «κόκκινους».

Στο φινάλε της αναμέτρησης ύψωσε τα χέρια του προς την εξέδρα των φιλοξενούμενων για να ζητήσει συγγνώμη και λίγο αργότερα είπε στους εκπροσώπους του Τύπου:

«Έπρεπε ν' απολογηθώ γιατί ξέρω και πόσο μακρινό ήταν το ταξίδι που έκαναν, αλλά και πόσο επενδύουν για να είναι δίπλα στην ομάδα. Αντιλαμβάνομαι την τρομερή απογοήτευση που ένιωσαν».

