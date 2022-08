Οι υποστηρικτές της Τράμπζονσπορ πήγαν τα ξημερώματα της Τετάρτης (24/8) μια... βόλτα από το ξενοδοχείο που έχει καταλύσει η αποστολή της Κοπεγχάγης.

Η Τράμπζονσπορ υποδέχεται την Κοπεγχάγη του Ζέκα για τα playoffs του Champions League στην Τραπεζούντα απόψε (24/8, 22:00) -χωρίς τον Τάσος Μπακασέτα που αποκόμισε μυϊκό τραυματισμό στο ματς με την Αντάλιασπορ- και οι οπαδοί της επιφύλαξαν θερμό καλωσόρισμα στην αποστολή των Δανών.

Το βράδυ πριν από τον αγώνα, οι οπαδοί των Τούρκων πήγαν στο ξενοδοχείο όπου κοιμόντουσαν ήδη των φιλοξενούμενων κι έριξαν δεκάδες πυροτεχνήματα πυροτεχνήματα στη μία πλευρά του κτιρίου ενώ τραγουδούσαν συνθήματα από την άλλη.

Μάλιστα αρκετοί οδηγοί που βρέθηκαν στο σημείο εκείνη την στιγμή συμμετείχαν στην... υποδοχή.

Σύμφωνα με τους οπαδούς της Τράμπζονσπορ, επρόκειτο για εκδίκηση για το πρώτο παιχνίδι, όπου οι οπαδοί της Κοπεγχάγης ξύπνησαν τους παίκτες της δικής τους ομάδας.

Δείτε τα βίντεο:

Some of the drivers also joined the fans in making a lot of noise around the hotel with FC Copenhagen players.



According to Trabzonspor fans it was a revenge for the first game, where fans of FC Copenhagen started it and the night before the game began to wake their players too. pic.twitter.com/klmK5AblUC