Το Αθλητικό Διαιτητικό Δικαστήριο (CAS) εξέδωσε την ετυμηγορία του την Παρασκευή (15/7) για τις διαδικασίες τεσσάρων ρωσικών ομάδων κατά της UEFA, επικυρώνοντας την απόφαση αποκλεισμού των συλλόγων από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Το CAS απέρριψε επίσης την έφεση της Ρωσικής Ομοσπονδίας κατά της FIFA.

Οριστικά εκτός ευρωπαϊκών διοργανώσεων τίθενται για τη σεζόν 2022-2023 οι ρωσικές ομάδες -λόγω της εισβολής στην Ουκρανία- μετά την απόρριψη της έφεσης που είχαν καταθέσει τέσσερις σύλλογοι, αλλά και η Ρωσική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία κατά της απόφασης των FIFA/UEFA. Το Αθλητικό Διαιτητικό Δικαστήριο λοιπόν συμφωνεί με τα διοικητικά όργανα του ευρωπαϊκού και παγκόσμιου ποδοσφαίρου, κι αποφάσισε την Παρασκευή (15/7) υπέρ της FIFA και της UEFA στη δικαστική διαμάχη μεταξύ αυτών και της Ομοσπονδίας συν τεσσάρων ρωσικών συλλόγων.

Μετά την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία, ο παγκόσμιος αθλητισμός κινητοποιήθηκε γρήγορα υπέρ της ειρήνης. Προκειμένου να επιβεβαιώσουν την υποστήριξή τους στην Ουκρανία, η FIFA και η UEFA απέκλεισαν την Ρωσία από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις και τις προκρίσεις για το Παγκόσμιο Κύπελλο 2022 από τις 28 Φεβρουαρίου. Στις αρχές Μαΐου, η UEFA έκανε το ίδιο για τους ρωσικούς συλλόγους για τη σεζόν 2022-2023. Αποφάσεις που αμφισβητήθηκαν ενώπιον του CAS από τη Ρωσική Ομοσπονδία και τους συλλόγους Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης, ΦΚ Σότσι, ΤΣΣΚΑ Μόσχας και Ντιναμό Μόσχας. Όμως το εξειδικευμένο δικαστήριο με έδρα τη Λωζάνη επικύρωσε τελικά αυτές τις κυρώσεις κατά των ρωσικών οντοτήτων.

«Οι προσφυγές που κατέθεσε η FUR κατά των αποφάσεων που ελήφθησαν στις 28 Φεβρουαρίου 2022 από το Προεδρείο του Συμβουλίου της FIFA και την Εκτελεστική Επιτροπή της UEFA για την απαγόρευση όλων των ρωσικών ομάδων και συλλόγων από τη συμμετοχή στις αντίστοιχες διοργανώσεις τους μέχρι νεωτέρας έχουν απορριφθεί και οι προσβαλλόμενες αποφάσεις επιβεβαιώνονται», γνωστοποίησε το CAS σε δελτίο τύπου που κοινοποιήθηκε στα μέσα ενημέρωσης.

