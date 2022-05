Ο Χερόνιμο Ρούλι υπέπεσε στο ένα λάθος μετά το άλλο και «έσβησε» μόνος του την τρομερή προσπάθεια της Βιγιαρεάλ στο πρώτο μέρος, γράφοντας έτσι τη χειρότερη επίδοση τερματοφύλακα στα νοκ-άουτ του Champions League από τον Λόρις Κάριους!

Για ένα ημίχρονο η Βιγιαρεάλ άγγιζε το όνειρο της παρθενικής συμμετοχής σε τελικό Champions League. Ωστόσο, 15 λεπτά... κανονικής Λίβερπουλ στο β' μέρος ήταν αρκετά για να επαναφέρουν τις ισορροπίες στο σημείο που ήταν πριν τη ρεβάνς. Για την ακρίβεια, 15 λεπτά και δύο τεράστια λάθη από τον Χερόνιμο Ρούλι, ο οποίος δέχθηκε ισάριθμα γκολ από τους Reds με τη μπάλα να περνάει κάτω από τα πόδια του, ενώ στο 2-3 έκανε εντελώς άστοχη έξοδο αρκετά μέτρα έξω από την περιοχή.

Ο Αργεντινός κίπερ ήταν ο αρνητικός πρωταγωνιστής του Κίτρινου Υποβρύχου στο β' μέρος και οι μαζεμένες γκάφες του είχαν συνέπεια να γράψει τη χειρότερη επίδοση τερματοφύλακα στα νοκ-άουτ του Champions League τα τελευταία τέσσερα χρόνια.

Συγκεκριμένα, τα δύο λάθη που οδήγησαν απευθείας σε γκολ αντιπάλου συνιστούν τη χειρότερη επίδοση σε ένα νοκ-άουτ παιχνίδι Champions League από τον τελικό του Κιέβου το 2018, όταν τότε «μοιραίος» είχε χριστεί ο Λόρις Κάριους για τη Λίβερπουλ κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης.

3 - Gerónimo Rulli 🇦🇷 has made the most errors leading to goals of any player in the Champions League 2021/22 (3), and he is the first goalkeeper to make two in the same knockout Champions League game since Loris Karius 🇩🇪 in the 2018 final. Unfortunate. pic.twitter.com/ZSPL3q60DM