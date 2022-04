Οι Γιουβέντους, Ρεάλ Μαδρίτης και Μπαρτσελόνα ενδέχεται να αντιμετωπίσουν κυρώσεις, συμπεριλαμβανομένου του αποκλεισμού από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, καθώς σύμφωνα με δημοσιεύματα η UEFA κέρδισε την έφεση και μπορεί πλέον να επιβάλει ποινές στους «αντάρτες» της European Super League.

Η Γιουβέντους, η Ρεάλ Μαδρίτης και η Μπαρτσελόνα είναι οι μόνες τρεις ομάδες που εξακολουθούν να πιστεύουν στην European Super League και την ίδρυσή της, η οποία ανακοινώθηκε πριν από ένα χρόνο και κατέρρευσε μέσα σε 48 ώρες από την έναρξή της. Η UEFA απείλησε κυρώσεις για όλους τους συμμετέχοντες, συμπεριλαμβανομένων προστίμων 100 εκατομμυρίων ευρώ και αποκλεισμό από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Ωστόσο, το Εμπορικό Δικαστήριο της Μαδρίτης είχε επιβάλει ασφαλιστικά μέτρα στην UEFA, καθιστώντας αδύνατο για το διοικητικό όργανο του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου να λάβει αποφάσεις κατά των εμπλεκόμενων συλλόγων. Τώρα όμως, το σενάριο έχει αλλάξει καθώς η UEFA κέρδισε την έφεση βλέποντας την άρση της διαταγής. Αυτό σημαίνει ότι οι τρεις ευρωπαϊκοί κολοσσοί μπορούν πλέον να αντιμετωπίσουν αποκλεισμό από την UEFA.

Από σήμερα, η Γιουβέντους, η Ρεάλ Μαδρίτης και η Μπαρτσελόνα είναι εκτός ECA, αλλά εξακολουθούν να συμμετέχουν στην ευρωπαϊκή διοργάνωση και δεν έχουν αντιμετωπίσει κυρώσεις λόγω της προσπάθειάς τους να δημιουργήσουν μια εναλλακτική ευρωπαϊκή διοργάνωση για συλλόγους ελίτ. Μένει να δούμε αν η UEFA θα λάβει μέτρα και ποιες συνέπειες μπορεί να αντιμετωπίσουν οι τρεις μεγάλοι ευρωπαϊκοί σύλλογοι.

Florentino and co behind Super League can appeal decision. But this is a major blow to them. Would be interesting to see if UEFA still has the stomach to punish these guys. Lots of strong words, but so far because of injunction, no firm action.