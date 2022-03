Για δεύτερη συνεχόμενη σεζόν, η Ιταλία μένει χωρίς εκπρόσωπο στην συνέχεια του Champions League.

H Βιγιαρεάλ θριάμβευσε μέσα στο Τορίνο (3-0), ταπείνωσε την ανούσια Γιουβέντους και προκρίθηκε πανάξια στα προημιτελικά του Champions League. Από την άλλη η «Γηραιά Κυρία» καλείται να επικεντρωθεί στις εγχώριες διοργανώσεις μετά τον αποκλεισμό στους «16» για τρίτη διαδοχική σεζόν.

Πλέον το ιταλικό ποδόσφαιρο μένει χωρίς ομάδα στους «8» της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης, αλλά με δύο ομάδες στην Ευρώπη. Γεγονός που σημαίνει ότι η τρίτη θέση στη βαθμολογία των χωρών της UEFA θα χαθεί για την Ιταλία.

Από την άλλη η Γερμανία η οποία συνεχίζει με τέσσερις ομάδες θεωρείται πολύ πιθανό να καλύψει την διαφορά των περίπου 2.500 βαθμών (74.902 έναντι 72.356) και να προσπεράσει μετά από πάρα πολλά χρόνια την Ιταλία που βλέπει τις ομάδες της να διολισθαίνουν στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις…

Nations represented in the Champions League round of 16:



▪️ England (4)

▪️ Spain (3)

▪️ France (2)

▪️ Italy (2)

▪️ Portugal (2)

▪️ Germany (1)

▪️ Netherlands (1)

▪️ Austria (1) pic.twitter.com/q7hUDYthts