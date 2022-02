FIFA και ατζέντηδες βρίσκονται στα «μαχαίρια» για την επιβολή προμήθειας 3%. Η συνάντηση στο Μοντεβιδέο, η απάντηση της EFAA για «ψευδείς πληροφορίες» και η πιθανή λύση στα δικαστήρια.

Προ ημερών διεξήχθη στο Μοντεβιδέο διήμερη συνάντηση αξιωματούχων της FIFA με εκπροσώπους ποδοσφαιριστών από την Αμερική, την Ασία, την Αφρική και την Ευρώπη. Οι άνθρωποι της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου θέλησαν να συζητήσουν βασικά σημεία σε σχέση με το τρέχον προσχέδιο των νέων κανονισμών που αφορούν στους ατζέντησες και οι οποίοι θα τεθούν εφέτος σε ισχύ. Στην επίσημη ενημέρωσή της η FIFA έκανε λόγο για συνάντηση στην οποία «αρκετές προτάσεις που υποβλήθηκαν από τους agents έχουν ενσωματωθεί στο νέο νομικό πλαίσιο». Τι προτάσεις ήταν αυτές σύμφωνα με τη FIFA; Μεταξύ άλλων ο περιορισμός των αδειών των μάνατζερ μόνο σε φυσικά πρόσωπα, η πληρωμή τους μέσα από το Γραφείο Εκκαθάρισης της FIFA και η εφαρμογή κυρώσεων σε αυτούς που συνεργάζονται με μη αδειοδοτημένους μάνατζερ. Ο επικεφαλής των agents στη FIFA, Λουίς Βίλας-Μπόας Πιρές, σχολίασε: «Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τις ενώσεις των ατζέντηδων για τον εξαιρετικά θετικό διάλογο. Υπάρχει ένας κοινός στόχος όσον αφορά την αύξηση των ηθικών και επαγγελματικών προτύπων αυτού του επαγγέλματος, την προστασία των παικτών και την προώθηση της συμβατικής σταθερότητας και αλληλεγγύης. Πρόκειται τελικά για τη διασφάλιση της ακεραιότητας του αθλήματος και τη διασφάλιση της σωστής λειτουργίας του συστήματος μεταγραφών».

Tensions between agents and FIFA over transfer market reforms still not resolved. Yesterday FIFA announced it had a productive 2-day meeting with global agent groups. Seems consultation not as inclusive as some would have liked. Sense lingers this will end in court. pic.twitter.com/q94f1sf2Vp