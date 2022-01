UEFA: Το ευρωπαϊκό καλεντάρι του 2022

H UEFA ανακοίνωσε το πρόγραμμα της μέσα στο 2022 το οποίο επηρεάζεται από τη διεξαγωγή του Παγκοσμίου Κυπέλλου στο Κατάρ. Πότε ξεκινούν το ευρωπαϊκό ταξίδι οι ελληνικές ομάδες.

Mετά και την αλλαγή του χρόνου η UEFA ανακοίνωσε το «καλεντάρι» της για το 2022, το οποίο έχει προσαρμοστεί στο Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ, το οποίο θα ξεκινήσεις στις 21 Νοεμβρίου και θα ολοκληρωθεί μια εβδομάδα πριν τα Χριστούγεννα, στις 18 Δεκεμβρίου.

Στο πλαίσιο της αναπροσαρμογής του προγράμματος για πρώτη φορά η φάση των ομίλων των τριών ευρωπαϊκών διοργανώσεων (Champions League, Europa League, Conference League) θα ολοκληρωθεί στο πρώτο τριήμερο του Νοεμβρίου, με τις 6 αγωνιστικές των ομίλων να ολοκληρώνονται μέσα σε δύο μήνες

Το πρόγραμμα των ομίλων των τριών διοργανώσεων:

Όσων αφορά τις ελληνικές ομάδες το «ταξίδι» του πρωταθλητή της Super League Interwetten θα ξεκινήσει από τον 1ο προκριματικό του UEFA Champions League στις 5/6 με τις ρεβάνς να διεξάγονται μια εβδομάδα αργότερα (12-13/7). Οι κάτοχοι των τριών άλλων εισιτηρίων για την Ευρώπης (2ος, 3ος και Κυπελλούχος ή 4ος) θα μπουν στη «μάχη» από από τον 2ο προκριματικό του UEFA Europa Conference League, που θα διεξαχθεί στις 21 και 28 Ιουλίου.

