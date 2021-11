Κριστιάνο Ρονάλντο: Έλεγε ότι θα νικήσει 3-0 τη Μπαρτσελόνα και το έκανε! (vids)

Απίθανη νοοτροπία από τον Κριστιάνο Ρονάλντο όταν έλεγε σε όλους στη Γιουβέντους πως θα καταφέρουν να νικήσουν 3-0 τη Μπαρτσελόνα τον Δεκέμβρη του 2020 και το κατάφερε μόνος του!

Στο ντοκιμαντέρ της «Γηραιάς Κυρίας» που προβάλλεται από το Amazon και αποκαλύπτει πολλά από τα μυστικά της περασμένης σεζόν στον σύλλογο του Τορίνο, ο CR7 εμφανίζεται πιο αποφασισμένος από ποτέ για την πρόκριση από τον όμιλο του Champions League μέσω της 1ης θέσης του γκρουπ.

Η κάμερα έπιασε συνομιλία του τότε επικεφαλής ποδοσφαιρικού τμήματος, Φάμπιο Παρατίτσι, με τον αντιπρόεδρο του κλαμπ, Πάβελ Νέντβεντ, με τον τελευταίο να του λέει: «Δεν γίνεται να νικήσουμε 3-0 τη Μπαρτσελόνα για να περάσουμε πρώτοι».

Τότε ο Παρατίτσι τον διέκοψε και του απάντησε: «Ο Κριστιάνο είπε ότι μπορούμε»!

Στο «Καμπ Νόου», ο Πορτογάλος το πήρε πάνω του και η Γιουβέντους έφτασε ακριβώς σε αυτό το σκορ για να εξασφαλίσει την κορυφή!

Nedved: "We can’t beat Barcelona 3-0."



Paratici: “Ronaldo said we can”



This guy's mentality is something else. pic.twitter.com/a6AjJRii8W