Αλέ: Ξεχνώντας αποτυχίες και γκάφες, απολαμβάνει τ' αστέρια (vids)

Στη μεγάλη πρόκληση της Premier δεν «έπιασε». Και θα μπορούσε μετά από αυτό να έχει «χαθεί». Έπειτα ήρθε η ιστορία με τον Άγιαξ που τον ξέχασε. Κανονικά. Και τελικά το είχε η μοίρα του ώστε να λάμψει φέτος ο Σεμπάστιαν Αλέ.

Ξεκίνησε με καρέ απέναντι στην Σπόρτινγκ Λισαβόνας. Πέτυχε γκολ και απέναντι στη Μπεσίκτας. Και δυο φορές, στα δύο παιχνίδια με την Ντόρτμουντ, ήταν εκεί για να ξαναστείλει τη μπάλα στα δίχτυα.

Στο ενδιάμεσο έχει σκοράρει ήδη 7 φορές στο πρωτάθλημα της Ολλανδίας (με 11 γκολ την περασμένη σεζόν στην Eredivisie).

Ο Σεμπάστιαν Αλέ μπορεί να μείνει αθόρυβος, όμως μπορεί να το κάνει με μεγάλη επιτυχία και να προκαλέσει μεγάλη ζημιά στους αντιπάλους του Άγιαξ. Και τελικά αρχίζει ν' αντιλαμβάνεται πως ίσως οι αναποδιές που του συνέβησαν, να ήταν για καλό...

Ο Σαμουέλ Ετό με τη φανέλα της Ίντερ πίσω στη σεζόν 2010-2011 ήταν εκείνος που ως Αφρικανός είχε πετύχει τα περισσότερα τέρματα στους ομίλους του Champions League, σκοράροντας 7 φορές και όντας τότε κάτοχος του τρεμπλ με τους εκπληκτικούς «νερατζούρι» του Ζοσέ Μουρίνιο.

Ο άλλοτε επιθετικός της Μπαρτσελόνα βλέπει πλέον τον Σεμπαστιάν Αλέ ν' απειλεί να «σβήσει» τη δική του επίδοση, με τον νυν στράικερ του Άγιαξ να έχει στείλει τη μπάλα στα δίχτυα ήδη 7 φορές σε 4 ματς που έχει αγωνιστεί στην φετινή αγωνιστική περίοδο.

Φυσικά, έχει ακόμα δυο παιχνίδια για να πετύχει κι άλλα γκολ και να βελτιώσει αυτό το ιστορικό στατιστικό στοιχείο για τους Αφρικανούς ποδοσφαιριστές στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση. Και ο Αλέ το καταφέρνει πραγματικά από το πουθενά, δίχως να το περιμένει κανείς, δίχως να έχει καμία άλλη εμπειρία από αυτό το επίπεδο!

Στα 27 του αγωνίζεται πρώτη φορά στον πιο λαμπερό διασυλλογικό θεσμό της Ευρώπης! Δεν είχε τύχει με κάποια άλλη ομάδα να έχει συμμετοχή στο Champions League. Η μακρά θητεία του στο γαλλικό ποδόσφαιρο δεν τον ευνόησε ώστε να φτάσει μέχρι και αυτό το επίπεδο. Ούτε η Οσέρ από την οποία κατάφερε να κάνει το βήμα από τα μικρά κλιμάκια στην ανδρική ομάδα το 2012, ούτε αργότερα η Ουτρέχτη.

Ούτε καν η ομάδα που θα φάνταζε πιο πιθανή για να πετύχει κάτι μαζί της και να κουνήσει σεντόνι, η Άιντραχτ Φρανκφούρτης. Και σίγουρα η απώλειά του «πόνεσε» τους «αετούς» όταν έχασαν τον υψηλόσωμο επιθετικό, ωστόσο, εκείνος έδειξε πως όσο καλή πρόθεση κι αν έχει κάποιος για να πετύχει σε όλους τους τομείς, κάποιες επιλογές δεν είναι γραφτό να βγουν...

