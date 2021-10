Μπαπέ: «Έδωσα το πέναλτι στον Μέσι γιατί είναι ο κορυφαίος» (vid)

Ο Κιλιάν Μπαπέ εξήγησε γιατί αμέσως έδειξε στον Μέσι ότι θ' αναλάμβανε αυτός το πέναλτι που κέρδισε η Παρί στο 73' απέναντι στην Λειψία, τον χαρακτήρισε κορυφαίο και τον στήριξε για την κατάκτηση της Χρυσής Μπάλας.

Ο Μπαπέ πέτυχε το πρώτο από τα τρία τέρματα των Παριζιάνων απέναντι στους «ταύρους», με την ομάδα του Ποτσετίνο να χρειάζεται να κάνει ανατροπή για να φτάσει στο τελικό 3-2.

Ο Λιονέλ Μέσι για πρώτη φορά στη θητεία του στην Παρί σκόραρε δις, με τον Μπαπέ να του αφήνει το πρώτο από τα δύο πέναλτι που κέρδισαν οι Γάλλοι στην αναμέτρηση.

«Αυτό κάνουν οι συμπαίκτες. Είναι ο κορυφαίος στον κόσμο. Με άφησε να πάρω το δεύτερο πέναλτι αλλά δυστυχώς αστόχησα. Είναι προνόμιο να παίζω μαζί του και φυσικά θα θεωρούσα δίκαιο να πάρει και τη Χρυσή Μπάλα» είπε ο Γάλλος σταρ λίγο μετά την ολοκλήρωση της αναμέτρησης στο «Παρκ ντε Πρενς».

Mbappe pointing at Messi after winning the penalty 😍pic.twitter.com/DCMNDXcqoV