UEFA: Πράσινο φως για μετακίνηση οπαδών στα εκτός έδρας

Επειτα από 1,5 χρόνο, η UEFA ανάβει πράσινο φως για τη μετακίνηση οπαδών στα εκτός έδρας ματς σε όλη την Ευρώπη!

Το ποδόσφαιρο έπεσε κι αυτό θύμα κορονοϊού, τα γήπεδα έκλεισαν, ενώ χρειάστηκαν αυστηρά πρωτόκολλα για να ανοίξουν ξανά. Επειτα από 18 μήνες η UEFA είναι έτοιμη να προβεί και στο άνοιγμα των... συνόρων, μιας και ανάβει πράσινο φως για τη μετακίνηση φιλοξενούμενων οπαδών στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Ήδη η ευρωπαϊκή ομοσπονδία έχει αρχίσει να ενημερώνει τις ομάδες, μεταξύ των οποίων και ο ΠΑΟΚ. Μάλιστα, το γνωστό δίκτυο οπαδών ποδοσφαίρου στην Ευρώπη (FSΕ - Football Supporters Europe) επιβεβαίωσε ότι η UEFA αποφάσισε πως οι οπαδοί θα μπορούν να ταξιδεύουν και πάλι από την άλλη εβδομάδα, όταν και αρχίζουν οι φάσεις των ομίλων στις τρεις διοργανώσεις της!

