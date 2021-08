Μόνο οι Ολυμπιακοί μπορούν να ονειρεύονται ακόμη και τον Μέσι...

Ο Κ. Νικολακόπουλος σχολιάζει στο blog του στο Gazzetta τις δεκάδες αναρτήσεις στα social media περί…Ολυμπιακού και Μέσι!!!

Έριξα μία ματιά στο twitter πριν λίγο. Ήμουν σχεδόν βέβαιος για το τι θα έβλεπα, με αφορμή το περίφημο διαζύγιο της Μπαρτσελόνα με τον Μέσι, αλλά ήθελα να το επιβεβαιώσω.

Ήθελα να επιβεβαιώσω απλά ότι οι φίλοι του Ολυμπιακού είναι από τους λίγους που μπορούν να ονειρεύονται-να ονειρεύονται ακόμη και τον Μέσι με την «ερυθρόλευκη»!!! Το έχουν πάρει αυτό το δικαίωμα οι Γαύροι από την ίδια τους την αγαπημένη ομάδα, αν το φιλοσοφήσουμε λίγο…

Δεκάδες οι αναρτήσεις στα social media περί Ολυμπιακού και Μέσι! Από…παρακλήσεις προς τον Βαγγέλη Μαρινάκη η, τον ίδιο τον Μέσι, έως και σχόλια μεταξύ σοβαρού και αστείου. Ακόμη και τα όποια ειρωνικά σχόλια, όμως, δείχνουν κάτι-ασχολούνται με τον Ολυμπιακό και με μία πιθανότητα που δεν υπάρχει, να έρθει αυτή την στιγμή ο Αργεντίνος άσος, ο μεγαλύτερος παίκτης του κόσμου, στην Ελλάδα για να παίξει στο Καραϊσκάκη…

Έλα Βαγγέλη,

Πουλά το λιμάνι και 300 εκατομυρία και φέρε τον Αργεντινό να τρελαθούμε #Ολυμπιακος ##Olympiacos #messi — Michael Sgourdas (@mjsgourdas) August 5, 2021

But if we are all playing this game, he’ll be the perfect injury replacement for Fortounis.

Make it happen #Marinakis #Olympiakos #Messi pic.twitter.com/SUUlmQlY0V August 6, 2021

Why doesn't anyone think Messi is going to the Greek Super League and play for Olympiakos. I think Messi still remains with Barcelona. — Παναγιώτη (@GamblinGreek) August 5, 202

All this for Messi to go to Olympiacos or something

— Air Mike (@TheNigBigger) August 5, 2021

Ya van a empezar los pajuos "ahorq que harán los que le iban al Barça por Messi" mardito voy a cumplir 24 años qué equipo me iba a gustar? El Olympiakos? — Superman (@Aldenish17) August 5, 2021

Messi to Olympiacos Piraeus, here we go! confirmed https://t.co/Kf3LnRI9Lp August 5, 2021

Τρέλα; Τρέλα! Αλλά όταν έχεις δει να φοράνε τη φανέλα του Ολυμπιακού ένας Ριβάλντο, ένας Τζιοβάνι, ένας Τουρέ, ένας Καρεμπέ, ένας Καμπιάσο, ένας Σαβιόλα, ένας Προτάσοφ, ένας Λιτόφτσενκο, ένας Ντέταρι, ένας Μπάριος (60 φορές διεθνής με την Ουρουγουάη), μπορείς να ονειρεύεσαι ότι «μπορεί όχι τώρα, αλλά σε δύο-τρία χρόνια, γιατί όχι κι ο Μέσι»!

Με προπονητή τον Ερνέστο Βαλβέρδε, που τον είχε και στην Μπάρτσα! Κι είχαν έρθει μαζί κι έπαιξαν στο Καραϊσκάκη!

Heard from a very credible source that Messi is on his way to Olympiakos #WeKeepOnDreaming — Anastasios Vou (@Anastasios_Vou) August 5, 2021

@olympiacosfc έλα ρε πρόεδρε. Τρελανέ μας. — Trans Vaxxer (@transvaxxer) August 5, 2021

He is coming to olympiacos lad, wait and see — Panagiotis (@fm_pana) August 5, 2021

Just heard a rumor that it's Messis childhood dream to play for olympiakos



And he hates pao too — SZ 🇬🇷 🇫🇮 (@Fetanos) August 5, 2021

messi to olympiacos confirmed — ًδ (@eIysianfieId) August 5, 2021

Άσχετο: Ο Μαρινάκης όντως ήταν να φέρει στον Ολυμπιακό και τον Σάμουελ Ετό. Είχαν μιλήσει και οι δυό τους, όχι μόνο μέσω μάνατζερ. Για μία…τρίχα, να ξέρετε, χάλασε η μεταγραφή.