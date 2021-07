Ταρέμι: Το εντυπωσιακό ανάποδο «ψαλίδι» του κόντρα στη Τσέλσι ψηφίστηκε ως το κορυφαίο γκολ για το 2021 (vids)

Το εκπληκτικό γκολ με ανάποδο ψαλίδι που είχε πετύχει ο Μεντί Ταρέμι στο ματς με την Τσέλσι στην προημιτελική φάση του Champions League, αναδείχθηκε το κορυφαίο όλων για το 2021.

Η Πόρτο είχε νικήσει (0-1) την Τσέλσι στη Σεβίλλη για της ρεβάνς των προημιτελικών του Champions League, αλλά η ομάδα του Λονδίνου ήταν αυτή που πήρε την πρόκριση για τα ημιτελικά της διοργάνωσης, χάρη στο σκορ του πρώτου ματς.

Το γκολ τότε για τους «δράκους», το είχε σημειώσει ο Μεντί Ταρέμι. Ο Ιρανός επιθετικός στις καθυστερήσεις της αναμέτρησης, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα με ένα εντυπωσιακό ανάποδο ψαλίδι.

Το τέρμα του Ταρέμι συγκέντρωσε σχεδόν το 30% των ψήφων του κόσμου, με αποτέλεσμα να κερδίσει το βραβείο της UEFA για το καλύτερο γκολ της χρονιάς.

⚽ The UEFA Goal of the Season winner!



👏 Congratulations, @MehdiTaremi9!