Ήταν εδώ και μήνες ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα της Ευρώπης που έμεναν ελεύθεροι το προσεχές καλοκαίρι. Όχι πια. Ο Γιούλιαν Ντράξλερ παραμένει κάτοικος Παρισιού και θα συνεχίσει να φοράει τη φανέλα της Παρί Σεν Ζερμέν για τρία ακόμη χρόνια, υπογράφοντας επέκταση συμβολαίου ως το καλοκαίρι του 2024.

Ο 27χρονος Γερμανός μετακόμισε στη γαλλική πρωτεύουσα τον Γενάρη του 2017 από τη Βόλφσμπουργκ έναντι 34 εκατ. ευρώ, αλλά κάτι οι τραυματισμοί, κάτι ο υψηλός ανταγωνισμός στη γραμμή κρούσης των Παριζιάνων όλα αυτά τα χρόνια δεν του επέτρεψαν να ολοκληρώσει γεμάτες σεζόν, με το «ταβάνι» του να είναι τα τέσσερα γκολ σε μία χρονιά στο γαλλικό πρωτάθλημα.

Παρ’ όλα αυτά, ο Μαουρίτσιο Ποτσετίνο φέρεται να τον υπολογίζει ως ενεργό μέλος για τη νέα σεζόν κι έτσι ο διεθνής με τα Πάντσερ εξτρέμ προτίμησε να υπογράψει νέο συμβόλαιο και να μην μείνει ελεύθερος, με τις Λίβερπουλ και Άρσεναλ μεταξύ των ομάδων που έδειξαν ενδιαφέρον το προηγούμενο διάστημα.

Τη φετινή σεζόν, ο Ντράξλερ μετρά 4 γκολ και 7 ασίστ σε 34 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις.

@PSG_English is delighted to announce that Julian Draxler has signed a three-year contract extension until 30 June 2024! #Draxler2024 https://t.co/CyDDJQ1qAM

Paris Saint-Germain (@PSG_English) May 17, 2021