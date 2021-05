Η Μονακό χειροκρότησε την Ρουμιγί για την πορεία μέχρι τα ημιτελικά (vid)

Οι Μονεγάσκοι ασφαλώς δεν είχαν κανένα πρόβλημα να φτάσουν στον μεγάλο τελικό του Coupe de France όπου θα κοντραριστούν με την Παρί Σεν Ζερμέν.

Στον ημιτελικό απέναντι στην Ρουμιγί Βαλιέρες, η Μονακό έφτασε στο ευρύ 4-1 και έκανε επίδεξη fair play και αναγνώρισης της προσπάθειας του αντιπάλου.

Παίκτες και προπονητής παρατάχθηκαν στον διάδρομο των αποδυτηρίων και χειροκρότησαν όλοι τα μέλη της Ρουμιγί, σε μια πανέμορφη ποδοσφαιρική στιγμή.

RESPECT

AS Monaco pay tribute to fourth-division Rumilly-Vallières after their #CoupedeFrance semi-final clashpic.twitter.com/StwTYarHyj

— VBET News (@VBETnews) May 13, 2021