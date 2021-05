Ο Μπαπέ δεν πανηγύρισε και πήγε αμέσως να παρηγορήσει τον Σαμπιά για το χαμένο πέναλτι (vid)

Η Παρί Σεν Ζερμέν έφυγε νικήτρια από το «Μοσόν» και με αυτόν τον τρόπο προκρίθηκε στoν τελικό του Coupe de France (2-2 η κανονική διάρκεια, 6-5 τα πέναλτι).

Στον «ξαφνικό θάνατο» οι παίκτες της Μονπελιέ, ήταν εκείνοι που αστόχησαν πρώτοι, με «μοιραίο» τον Σαμπιά. Το χαμένο πέναλτι το 24χρονου μέσου στοίχισε στην ομάδα του, καθώς ο Μόις Κεν, ευστόχησε στο καθοριστικό πέναλτι και έγινε ο «ήρωας» της βραδιάς, δίνοντας στην Παρί την πρόκριση.

Με τη λήξη της αναμέτρησης, ο Κιλιάν Μπαπέ, δεν πήγε να πανηγυρίσει μαζί με τους υπόλοιπους συμπαίκτες του αλλά κατευθύνθηκε προς τον Σαμπιά, για να τον παρηγορήσει για το χαμένο του πέναλτι.

Always pure class. Kylian Mbappé consoling Junior Sambia, the player who missed the decisive penalty.

pic.twitter.com/14qVw9hdzB

— mbappegoals (@mbappegoals_) May 12, 2021