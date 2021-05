Έχοντας μετακινηθεί από την πατρίδα του στην Γηραιά ήπειρο μόλις το 2014, ο Νεϊμάρ έχει καταφέρει πλέον να συγκεντρώσει τέσσερα βραβεία για τον κορυφαίο Βραζιλιάνο της χρονιάς στην Ευρώπη.

Η συγκεκριμένη διάκριση έχει την ονομασία «Samba de Ouro», δηλαδή η Χρυσή Σάμπα, με τον «Νέι» να γίνεται κάτοχος για τέταρτη χρονιά στην καριέρα του.

Πριν από την διάκριση που αντιστοιχεί στο 2020, είχε αναδειχθεί ξανά κορυφαίος το 2014, το 2015 και το 2017.

For the fourth time in history, Neymar received the 'Samba de Ouro', an award that recognizes the best Brazilian player of the year in Europe. pic.twitter.com/jRWvXcDlW0

