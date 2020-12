Ναντ: Ένταση με επίσκεψη οπαδών στο προπονητικό (vids)

Οι οπαδοί του συλλόγου θέλησαν να δείξουν γι' ακόμα μια φορά στον πρόεδρο, Βάλντεμαρ Κίτα, πως θέλουν ν' αποχωρήσει από το κλαμπ και τον κατηγορούν για κακοδιαχείριση πολλών πραγμάτων που αφορούν την ομάδα με αντίκτυπο και στο αγωνιστικό κομμάτι.

Η Ναντ βρίσκεται χαμηλά στη βαθμολογία της Ligue1 και συνεχώς κοιτάζει πίσω από τον ώμο της αφού είναι πολύ κοντά η ζώνη του υποβιβασμού...

Riot police now intervening to try to disperse Nantes fans. pic.twitter.com/JJEGtv2DB3

