Νεϊμάρ – Άλβαρο: Το βίντεο της διαμάχης δεν είναι επαρκές... (vid)

Ο Νεϊμάρ ισχυρίζεται πως άκουσε τον Άλβαρο να τον βρίζει αισχρά με ρατσιστικό χαρακτηρισμό στις καθυστερήσεις όταν και σημειώθηκε σύρραξη με γροθιές, κλωτσιές και πέντε αποβολές στο μεγάλο ντέρμπι της Κυριακής ανάμεσα στην Παρί και τη Μαρσέιγ.

Έκτοτε έχει ξεκινήσει μια μεγάλη ιστορία αναφορικά με τον ρατσισμό στο ποδόσφαιρο, ο Νεϊμάρ βρίσκει συμμάχους για να διαδοθεί η ιστορία και να ξαναγίνει εκστρατεία κατά των διακρίσεων.

Οι Μασσαλοί υπερασπίζονται τον ποδοσφαιριστή τους και η αλήθεια είναι ότι πέρα από την διαμάχη των δύο παικτών, προς το παρόν δεν υπάρχει σαφές αποδεικτικό στοιχείο για την καταγγελία του Βραζιλιάνου αστέρα.

Το Telefoot τονίζει ότι δεν κατάφερε από το βίντεο του αγώνα να ακούσει τα συγκεκριμένα λόγια για τα οποία κατηγορείται ο Άλβαρο, ενώ το beIN Sports δημοσιοποίησε όλο το βίντεο από την παρακάμερα, όμως και πάλι δεν φαίνεται να βγαίνει άκρη...

beIN Sports’ isolated camera angle could help to shed some light on the Neymar-Alvaro Gonzalez racism question after Telefoot revealed that they have been unable to find any proof in their footage. #PSGOM https://t.co/jwUHR35JVv

— Jonathan Johnson (@Jon_LeGossip) September 15, 2020