Η Μαρσέιγ ψάχνει την πρώτη της νίκη επί της Παρί Σεν Ζερμέν από το 2012 και έχει κάνει το ιδανικό ξεκίνημα για να τα καταφέρει. Ύστερα από εκτέλεση φάουλ – γέμισμα του Ντιμίτρι Παγέ, ο Φλοριάν Τοβέν βρέθηκε εντελώς αμαρκάριστος στην μικρή περιοχή και από κοντά νίκησε τον Σέρχιο Ρίκο για να ανοίξει το σκορ (31') στο «Le Classique».

31' PSG 0-1 Marseille

Thauvin gets the opening goal of the match. #PSG #Marseille

