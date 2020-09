Λανς – Παρί: Το σφύριγμα της λήξης και οι πανηγυρισμοί του κόσμου (vid)

Οι οπαδοί επανήλθαν στο γήπεδο το βράδυ της Πέμπτης στην αναμέτρηση των νεοφώτιστων με τους Πρωταθλητές και παρά την εκπληκτική ατμόσφαιρα που τόσο πολύ είχε λείψει απ' όλους, οι αποστάσεις δεν τηρήθηκαν καθόλου...

Η Λανς πήρε τη μεγάλη νίκη και στο σφύριγμα της λήξης η ιαχή του κόσμου από τις κερκίδες και οι πανηγυρισμοί με την ομάδα, είναι εικόνες που όλοι θέλουν σταδιακά ν' αρχίσουν να ξαναβλέπουν...

A shock result from Ligue 1...

Newly promoted Lens have beaten PSG in their season opener! pic.twitter.com/l4mZf32wom

