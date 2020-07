Από το 2011, η στρατηγική εξέλιξης και η κατεύθυνση της ομάδας του Παρισιού άλλαξε άρδην με την απόκτηση του πλειοψηφικού πακέτου των μετοχών από την QSI του Νασέρ Αλ – Κελαΐφι.

Η ομάδα έφτασε να μετράει 22 τρόπαια σε αγωνιστικό επίπεδο, ν' αποτελεί έναν από τους πιο πλούσιους ποδοσφαιρικούς οργανισμούς στο χάρτη και μάλιστα είναι χαρακτηριστικό πως από τα 95 εκατομμύρια που δήλωσε ως έσοδα το 2011, πλέον τα ετήσια φτάνουν στα 637 εκατ.ευρώ!

Όλα αυτά συμπεριλαμβάνονται σε μια εκτενή έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ για την... ολική μεταμόρφωση της Παρί στην εποχή των αφεντικών από το Κατάρ...

OFFICIAL: Harvard Business School’s case study into PSG’s growth since the QSI takeover back in 2011. pic.twitter.com/BlHGmjNr5I

