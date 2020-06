Ο Νεϊμάρ διαφημίζει το νέο του άρωμα (pics & vid)

Όσο δεν υπάρχει ποδοσφαιρική δράση στη Γαλλία, ο Νεϊμάρ μπορεί να ασχοληθεί ελεύθερα με τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες. Τι καλύτερο λοιπόν από το να εκτελέσει χρέη μοντέλου, όπως κι έκανε για τις ανάγκες προώθησης της νέας του κολώνιας.

Ο Βραζιλιάνος εξτρέμ της Παρί Σεν Ζερμέν πρωταγωνιστεί στο εντυπωσιακό διαφημιστικό σποτ της μάρκας «Diesel», η οποία έχει αφιερώσει ολόκληρη σειρά αρωμάτων πάνω στον 28χρονο σταρ. Σε ένα κατάχρυσο σκηνικό, ο «Νέι» παραπέμπει σε Χολυγουντιανό σταρ παρά σε ποδοσφαιριστή και μας προσελκύει για να δοκιμάσουμε κι εκείνοι το «Spirit of the brave - Intense», το άρωμα που θα μας επιτρέψει να ζήσουμε έντονα όπως ο ίδιος όταν το φοράει.

