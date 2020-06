Ligue 1: Ακυρώθηκαν οι υποβιβασμοί, σώθηκε η Τουλούζ του Κουλούρη

Το τελικό πόρισμα για την σεζόν της Ligue 1 που διακόπηκε οριστικά τον περασμένο Απρίλιο έδωσε το Δικαστήριο του συμβουλίου του κράτους στη Γαλλία.

Κατά την εξέταση των αποφάσεων της LFP για το τρέχον πρωτάθλημα, το κρατικό όργανο επικύρωσε τη βαθμολογία και τον τίτλο στη Παρί Σεν Ζερμέν, αλλά ακύρωσε τον προβλεπόμενο υποβιβασμό για τις ομάδες που τερμάτισαν στη 19η και 20η θέση.

Αυτό σημαίνει ότι η Αμιάν και η Τουλούζ αντίστοιχα θα παραμείνουν στην κατηγορία και την επόμενη σεζόν, εξέλιξη που ενδεχομένως να επηρεάσει και το μέλλον του Ευθύμη Κουλούρη στην δεύτερη.

Ανάμεσα στις αποφάσεις του, το Δικαστήριο προέτρεψε την LFP να πραγματοποιήσει τυχόν αλλαγές στο format της επόμενης περιόδου, καθώς εκκρεμεί και η άνοδος των Λοριάν και Λανς από τη Ligue 2.

